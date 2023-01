Líder do Estado Islâmico morre em operação militar dos EUA na Somália

A- A+

Uma incursão militar americana pela Somália ordenada pelo presidente Joe Biden matou o líder regional do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) Bilal al-Sudani, informaram autoridades nesta quinta-feira.

Sudani e outros dez combatentes morreram durante uma troca de tiros, depois que tropas americanas desceram a um complexo de cavernas no norte da Somália com o objetivo de capturá-lo, indicou um funcionário americano do alto escalão.

"Em 25 de janeiro, sob ordens do presidente, o Exército americano realizou uma operação de ataque no norte da Somália que causou a morte de vários membros do EI, entre eles Bilal al-Sudani", disse o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin. "Sudani foi responsável por promover a presença crescente do EI na África e financiar as operações do grupo em todo o mundo, incluindo o Afeganistão", acrescentou.

