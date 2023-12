A- A+

VISITA Líder do Hamas viajará ao Egito para abordar cessar-fogo em Gaza As conversas deverão servir para facilitar a chegada de ajuda humanitária

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, visitará o Egito na quarta-feira para falar sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a troca de prisioneiros com Israel, disse, nesta terça (19), uma fonte do movimento islamista palestino.

Haniyeh, que mora no Catar, visitará o Egito na quarta, liderando uma delegação "de alto nível" do Hamas e se reunirá, entre outros, com o chefe de Inteligência egípcio, Abbas Kamel, para falar "sobre a cessação da agressão e da guerra, e para preparar um acordo de libertação de prisioneiros e o fim do assédio imposto à Faixa de Gaza", disse a fonte à AFP.

Egito e Catar tiveram um papel-chave como intermediários da trégua entre o Hamas e Israel no fim de novembro, que permitiu libertar 80 israelenses dos 250 que a organização islamista palestina levou como reféns para Gaza.

Segundo a fonte do Hamas, as conversas no Egito vão servir "para facilitar a chegada de ajuda humanitária, a retirada do Exército israelense da Faixa de Gaza e o retorno das pessoas deslocadas para suas cidades e povoados no norte" do território palestino. Esta visita de Haniyeh será a segunda do líder do Hamas ao Egito desde o início do conflito.

Mais de 19.600 pessoas morreram em Gaza desde o início da ofensiva israelense, enquanto 1.140 perderam a vida nos ataques, em 7 de outubro, do Hamas em Israel, que precederam os bombardeios ao território palestino, segundo dados das autoridades dos dois lados em conflito.

Veja também

COMUNICADO Espanha vai adquirir 10% do capital da Telefónica