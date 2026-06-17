Líder do Hezbollah classifica acordo Irã-EUA como "grande vitória" de Teerã
Em um discurso televisionado, ele felicitou "o povo iraniano, a resistência e os povos (...) sedentos de independência e liberdade por esta grande vitória"
O secretário-geral do movimento pró-iraniano Hezbollah, Naim Qasem, classificou nesta quarta-feira (17) o acordo anunciado entre o Irã e os Estados Unidos como uma "grande vitória" para Teerã e um "momento decisivo" para o Líbano.
Em um discurso televisionado, ele felicitou "o povo iraniano, a resistência e os povos (...) sedentos de independência e liberdade por esta grande vitória" e pediu que ela seja "aproveitada" no Líbano para "expulsar Israel" do território.
Nesse sentido, afirmou que as negociações do Líbano com Israel deveriam se limitar à "segurança mútua" e rejeitou incluir o desarmamento do grupo xiita entre as condições, por considerá-lo uma "estratégia israelense para ficar com tudo e arruinar o país".
Em sua opinião, a principal exigência do Líbano deveria ser o restabelecimento da soberania no sul de seu território, que foi invadido pelas tropas israelenses.
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"Tudo o que estiver relacionado à organização de nossa situação interna, seja a questão das armas, da economia, da estratégia de segurança nacional ou da estratégia de defesa... tudo deve ficar completamente fora das negociações", declarou Qasem.
"Isso nós discutimos internamente. Portanto, em qualquer negociação, a principal exigência deve ser a soberania do Líbano", concluiu.