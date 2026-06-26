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Guerra no Oriente Médio Líder do Hezbollah pede retirada 'incondicional' de Israel no Líbano "Nem normalização, nem ganhos para Israel", que "deve sair humilhado", declarou Naim Qasem

O líder do Hezbollah, Naim Qasem, desempenhou nesta sexta-feira (26) a retirada “incondicional” das forças israelenses do sul do Líbano e classificou o acordo-quadro entre o Irã e os Estados Unidos, que levou a uma trégua na frente libanesa, como uma “declaração de derrota”.

"Israel não tem outra opção senão se retirar completamente de cada centímetro do nosso território (...). Israel deve sair de forma incondicional", declarou ele em um discurso televisado para dezenas de milhares de pessoas nos subúrbios do sul de Beirute, durante uma celebração da Ashura.

Este dia relembra a morte de Hussein, uma figura-chave do islamismo xiita. É o maior evento público do Hezbollah desde o início da guerra com Israel, em 2 de março.

O Líbano foi arrastado para o conflito no Oriente Médio pelos disparos de foguetes do Hezbollah contra o território israelense, que respondeu com ataques aéreos e uma intervenção terrestre no sul do país, onde tropas ainda estão estacionadas.

Com a mediação dos Estados Unidos, as libanesas iniciaram negociações diretas com Israel em Washington em abril, as primeiras em décadas, que culminaram na declaração de autoridades um cessar-fogo em 17 de abril, o que nunca foi respeitado.

Após Teerã ter conseguido incluir o Líbano em seu acordo com os Estados Unidos, a frente libanesa vive uma relativa calma, embora ambos os lados continuem se acusando mutuamente de violar o cessar-fogo.

“Nenhum acordo que vá contra a soberania do Líbano será aceito, e ninguém tem o direito de negociar nada”, acrescentou Qasem, referindo-se às negociações israelenses-libanesas, cuja quinta sessão continua nesta sexta-feira (26) em Washington.

“Nem normalização, nem ganhos para Israel”, que “deve sair humilhado”, declarou o líder do Hezbollah.

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