Líder do Irã quer manter cooperação com AIEA em assuntos nucleares

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, pediu ao governo que continue cooperando com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o órgão da ONU responsável por supervisionar o programa nuclear do país com fins civis.

"Aconselho-os, enfaticamente, a manterem contato com a Agência. Vocês devem manter a cooperação", disse ele em uma reunião com cientistas nucleares, especialistas e autoridades políticas.

A declaração do líder supremo surge, após o Irã retomar, nos últimos meses, os contatos com a AIEA, revertendo a política adotada pelas autoridades de Teerã no ano passado, quando limitaram suas comunicações com o organismo e desligaram câmeras de segurança de suas instalações nucleares.

No final de maio, a agência da ONU relatou "progressos" na cooperação com o Irã, mas advertiu que Teerã aumentou consideravelmente seus estoques de urânio enriquecido nos últimos meses.

As declarações do líder iraniano coincidem com relatos da imprensa sobre a retomada dos contatos indiretos entre Irã e Estados Unidos para reativar as negociações sobre o acordo nuclear de Teerã.

O acordo alcançado em 2015 entre o Irã e as principais potências mundiais permitiu suspender as sanções em troca do compromisso do Irã de não desenvolver armas nucleares.

O acordo naufragou, quando os Estados Unidos se retiraram unilateralmente em 2018, durante o governo de Donald Trump.

