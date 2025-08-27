CRISE POLÍTICA
Líder do maior partido da oposição francês pede "retorno às urnas" com dissolução do parlamento
Em entrevista, o eurodeputado acusou o governo atual de ser responsável pela situação fiscal francesa
O líder do maior partido de oposição francês, o Reagrupamento Nacional, Jordan Bardella - Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP
O líder do maior partido de oposição francês, o Reagrupamento Nacional, Jordan Bardella pediu que o presidente Emmanuel Macron "retorne às urnas", seja dissolvendo a Assembleia Nacional ou mesmo renunciando e levando a novas eleições presidenciais.
Em entrevista ao canal TF1, o eurodeputado acusou o governo atual de ser responsável pela situação fiscal francesa, que o primeiro-ministro François Bayrou busca enfrentar com um corte de gastos no orçamento de 2026, o que vem causando forte oposição no país.
Bardella reiterou que seu partido "obviamente votará contra a confiança do governo", independentemente do que Bayrou propuser entre agora e 8 de setembro.