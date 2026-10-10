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MUNDO Líder do movimento das "baratas" detido antes de manifestação na Índia Outros dois porta-vozes do movimento também foram detidos

O líder do movimento das "baratas", à frente da revolta estudantil na Índia, foi detido neste sábado (10) em Nova Délhi antes de uma manifestação para exigir a renúncia do presidente da Comissão Eleitoral, segundo seu partido.

"Abhijeet Dipke detido!", escreveu o "Partido do Povo das Baratas" (CJP) nas redes sociais, com a publicação de imagens da escada de um avião do qual se presume que Dipke desembarcou na capital para participar do protesto, convocado sem autorização.

Outros dois porta-vozes do movimento também foram detidos, acrescentou o CJP. A polícia não confirmou as detenções.

O opositor Partido do Congresso e o movimento das "baratas" protestam há várias semanas contra uma revisão das listas eleitorais, que resultou na eliminação de 130 milhões de inscritos, segundo a imprensa.

A depuração, iniciada no ano passado, pretende eliminar registros duplicados, pessoas falecidas e fraudadores.

Mas os críticos a acusam de excluir minorias, em particular muçulmanos, e as populações mais vulneráveis, em benefício do Bharatiya Janata Party (BJP), partido do primeiro-ministro ultranacionalista hindu Narendra Modi.

A Comissão Eleitoral (CEI) negou qualquer irregularidade no procedimento de revisão das listas eleitorais.

"Para salvar seu amigo traidor (o presidente da CEI Gyanesh Kumar, nota do editor), o ditador declarou guerra a seus próprios cidadãos", denunciou o partido das "baratas" em referência ao chefe de Governo indiano.

Na sexta-feira, mais de 20.000 policiais, segundo a agência Press Trust of India (PTI), foram mobilizados no centro de Nova Délhi para impedir um protesto. As forças de segurança também cortaram o acesso à internet e fecharam várias estações de metrô.

Poucos manifestantes conseguiram se aproximar do local da manifestação neste sábado.

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