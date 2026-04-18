A- A+

MUNDO Líder do parlamento do Irã diz que bloqueio naval dos EUA é medida 'desajeitada e ignorante' País informou que Estreito de Ormuz permanecerá fechado até que a medida norte-americana seja suspensa

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, classificou neste sábado o bloqueio naval de embarcações e portos iranianos pelos Estados Unidos como uma decisão “desajeitada e ignorante”. Há pouco, a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) informou que o Estreito de Ormuz permanecerá fechado até que a medida dos EUA seja suspensa.

“O que significa o cerco? Isso significa que todos podem transitar, exceto o Irã. Que decisão desajeitada e ignorante!“, declarou Ghalibaf, em entrevista ao canal iraniano Press TV. “Então, se existe o estreito, e se nós e todos que querem transitar estão lá, todos podem transitar, exceto nós? Isso é possível? Isso é um erro sobre outro erro”, criticou.

Dirigindo-se ao povo iraniano, o líder do parlamento disse que a rota de navegação está sob controle do país persa. Falando sobre as negociações ocorridas em Islamabad, no Paquistão, entre uma delegação iraniana e outra dos EUA, que terminaram sem sucesso, Ghalibaf disse que os negociadores americanos queriam enviar varredores de minas ao estreito, ao que ele se opôs.

“Nos opusemos firmemente a isso. Consideramos que isso seria uma violação do cessar-fogo e que se eles tomassem essa ação, nós iríamos atacar. Estávamos a um passo do confronto. Eles recuaram”, relatou o parlamentar.

Enquanto estava no Paquistão, continuou, um colega do governo iraniano entrou em contato com ele para contar que um varredor de mina dos EUA havia chegado e estava posicionado em um local no qual, se tivesse avançado mais um pouco, teria sido atingido por míssil iraniano.



“Eu disse isso à delegação americana. Falei ‘ele está aqui, e se ele for além desse limite, vamos atingi-lo’. Eles nos pediram 15 minutos e ordenaram o retorno do artefato”, contou.“Então, se há tráfego no estreito hoje e ele está avançando, o controle do estreito está em nossas mãos”, reforçou Ghalibaf.





Veja também