Líder do partido unionista da Irlanda do Norte renuncia após acusações de crimes sexuais

O Partido Unionista Democrático (DUP) da Irlanda do Norte anunciou, nesta sexta-feira (29), a renúncia de seu líder Jeffrey Donaldson, após ele ser acusado de crimes sexuais, segundo a imprensa britânica.

Membro do parlamento de Westminster desde 1997, Donaldson era visto como uma figura bastante moderada dentro do movimento unionista, comprometido com a manutenção da Irlanda do Norte no Reino Unido.

A direção do partido "recebeu uma carta do deputado Jeffrey Donaldson na qual confirma ter sido acusado por fatos antigos e indica sua renúncia como líder do Partido Unionista Democrático com efeito imediato", disse o DUP em comunicado.

No início desta sexta-feira, sem revelar a identidade dos acusados, a polícia da Irlanda do Norte informou que um homem de 61 anos estava sendo acusado por crimes sexuais "não recentes".

Ele deve comparecer perante um tribunal em Newry em 24 de abril, assim como uma mulher de 57 anos, acusada de cumplicidade.

De acordo com a BBC, ele está sendo acusado de estupro e afirmou em uma carta enviada ao seu partido que contestará as acusações.

"Conforme as regras do partido", Jeffrey Donaldson, de 61 anos, foi suspenso como membro enquanto aguarda o resultado do processo judicial, continuou o DUP em seu comunicado emitido após uma reunião de emergência.

O vice-líder do partido, o deputado Gavin Robinson, foi escolhido por unanimidade para assumir o cargo.

