Líder do tráfico na comunidade do Detran, suspeito de homicídios morre durante confronto em Alagoas

A- A+

Um dos criminosos mais procurados de Pernambuco, apontado como o autor de vários homicídios e líder do tráfico de drogas na comunidade do Detran, na Iputinga, Zona Oeste do Recife, foi morto durante um confronto policial em Alagoas.



Leonardo Santos da Silva, de 38 anos, conhecido como Léo Shazam, estava escondido na cidade de Marechal Deodoro, com um arsenal de armas.



Segundo a Polícia Civil de Alagoas, o alvo responde a 11 processos na Justiça pernambucana, sendo nove por homicídio e dois por tráfico de drogas.



Ainda de acordo com a corporação, informações apontam que o criminoso esteve envolvido em incêndios a ônibus do Recife após operações de enfrentamento à criminalidade realizadas pelas Polícias Civil e Militar de Pernambuco.



O suspeito estava escondido em um imóvel no Litoral Sul alagoano, onde negociava as armas de fogo, e teria reagido à abordagem policial, que ocorreu nessa segunda-feira (31).

“Realizamos a operação com o objetivo de prendê-lo, mas, ao nos aproximarmos da casa onde estava escondido, ele efetuou diversos disparos com uma pistola que foi apreendida. Nossas equipes precisaram revidar em legítima defesa. O suspeito foi atingido, socorrido ao Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu”, afirmou o delegado Igor Diego.



Na residência, além da pistola utilizada pelo suspeito, os policiais também apreenderam duas metralhadoras de fabricação artesanal, um fuzil e um adaptador de pistola.



Foram encontradas, ainda, dezenas de munições de vários calibres, coletes à prova de bala, um cartucho do tipo caracol e celulares, que passarão por perícia.



“Ainda aprendemos uma quantidade de entorpecentes e um adaptador de pistola, que possibilita a potencialização do poder de fogo equiparada a um fuzil. Foi a primeira vez que encontramos um equipamento deste porte em Alagoas. Isso demonstra que o indivíduo é de alta periculosidade", destacou o delegado Igor Diego.



Agora, as investigações continuam para identificar as pessoas com quem o suspeito negociava os armamentos e quem o ajudou a fugir de Pernambuco.

Veja também