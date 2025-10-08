Qua, 08 de Outubro

REINO UNIDO

Líder dos conservadores britânicos, em crise, promete retomar valores do partido

Kemi Badenoch apresentou seu lema, "Uma economia mais forte, fronteiras mais firmes", criticando o atual governo trabalhista

A líder dos conservadores britânicos, Kemi BadenochA líder dos conservadores britânicos, Kemi Badenoch - Foto: Paul Ellis / AFP

A líder dos conservadores britânicos, Kemi Badenoch, prometeu, nesta quarta-feira (8), durante o congresso anual do seu partido, retomar os valores dos tories, derrotados nas últimas eleições e que enfrentam dificuldades para se apresentar como uma oposição confiável ao primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer.

"Adotaremos os princípios conservadores eternos que nos levaram ao êxito no passado: a responsabilidade pessoal, a livre iniciativa, a família e a liberdade de expressão", declarou Kemi Badenoch em seu discurso no congresso em Manchester (norte da Inglaterra).

A líder dos conservadores apresentou seu lema, "Uma economia mais forte, fronteiras mais firmes", criticando o atual governo trabalhista que, segundo ela, trouxe apenas "um círculo infernal de aumentos de impostos e fronteiras fragilizadas após meses de caos".

Os conservadores enfrentam o auge do partido de extrema direita Reform UK, chefiado pelo líder do Brexit, Nigel Farage, à frente nas pesquisas de intenção de voto.

O partido conservador, de Winston Churchill e Margaret Thatcher, que governou o Reino Unido durante 50 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, é uma sombra de si mesmo, superado pelo Reform UK.

Nas eleições legislativas de 2024, os tories perderam dois terços de seus deputados, cedendo o poder aos trabalhistas, após 14 anos de governo marcados pelo Brexit, as políticas de austeridade, os escândalos durante o governo de Boris Johnson e as divisões internas.

Embora siga sendo oficialmente a principal força de oposição ao governo trabalhista de Keir Starmer, a voz dos conservadores mal é ouvida no país, e o desafio é grande para Kemi Badenoch, que assumiu a direção do partido em novembro de 2024, substituindo Rishi Sunak.

