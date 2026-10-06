Líder independentista catalão Carles Puigdemont já pode retornar à Espanha
Decisão foi divulgada pouco depois de o Tribunal Constitucional validar a aplicação da lei de anistia, aprovada há dois anos pelo Parlamento espanhol, também ao crime de peculato
O Supremo Tribunal espanhol anunciou, nesta terça-feira (6), que revogou a ordem de prisão contra o líder independentista catalão Carles Puigdemont, que agora poderá retornar à Espanha quase nove anos após ter partido depois da tentativa fracassada de secessão.
"O magistrado da Sala Penal do Supremo, Pablo Llarena, emitiu hoje uma decisão revogando, com efeito imediato e até nova resolução judicial expressa, as ordens nacionais de busca, captura e prisão do ex-presidente da Generalitat da Catalunha, Carles Puigdemont, e dos ex-conselheiros Antoni Comín e Lluís Puig", informou o tribunal em comunicado.
Leia também
• OMS vê risco 'muito baixo' para Europa após suspeita de peste na Rússia
• Pedro Sánchez antecipa eleições na Espanha para 29 de novembro
• Milhares protestam na Espanha pelo direito à moradia
A decisão foi divulgada pouco depois de o Tribunal Constitucional validar a aplicação da lei de anistia, aprovada há dois anos pelo Parlamento espanhol, também ao crime de peculato.
Logo em seguida, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, celebrou a notícia, afirmando que ela permite à Catalunha "olhar para o futuro".
"Celebramos o fato de que, com isso, também ajudamos a sociedade catalã, como ela vinha reivindicando durante todo esse tempo", declarou em entrevista coletiva.