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Internacional Líder independentista catalão Puigdemont anuncia que retornará à Espanha em 12 de dezembro "Voltarei ao local onde a democracia catalã elege ou destitui seus presidentes: o Parlamento da Catalunha", em Barcelona, declarou em uma coletiva de imprensa em Bruxelas

O líder independentista catalão Carles Puigdemont, dirigente do governo regional durante a tentativa de secessão de 2017, anunciou nesta quarta-feira (25) que retornará a Barcelona em 12 de dezembro, após ter sido definitivamente anistiado pela Justiça espanhola.

Presidente desta região do nordeste da Espanha, Puigdemont partiu para Bruxelas dias após uma declaração de independência fracassada no Parlamento regional, em outubro de 2017, evitando assim ser preso e encarcerado como outros membros de seu governo.

Desde então, ele retornou à Espanha apenas brevemente, por algumas horas, em 2024.

Na segunda-feira, após um longo processo de recursos judiciais, o Supremo Tribunal espanhol aplicou uma lei de anistia aprovada dois anos antes, encerrando o processo contra ele relacionado àquela tentativa de secessão.

"Voltarei ao local onde a democracia catalã elege ou destitui seus presidentes: o Parlamento da Catalunha", em Barcelona, declarou em uma coletiva de imprensa em Bruxelas.

"Farei isso no sábado, 12 de dezembro, ao meio-dia; nesse dia, já poderei dormir em minha casa, com minha família", acrescentou.

O retorno ocorrerá após as eleições legislativas de 29 de novembro na Espanha, nas quais o socialista Pedro Sánchez disputa a manutenção de seu cargo como chefe de governo.

A lei de anistia, muito criticada pela oposição de direita, foi a moeda de troca que Sánchez teve que pagar para tomar posse de novo no cargo no final de 2023, com o apoio dos partidos independentistas catalães, incluindo o de Puigdemont.

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