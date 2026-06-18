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Líder indígena Raoni tem melhora do quadro de saúde

Equipe médica avalia transferência para São Paulo

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Líder indígena Raoni Metuktire, de 94 anos de idade, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade Dois PinheirosLíder indígena Raoni Metuktire, de 94 anos de idade, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O líder indígena Raoni Metuktire, de 94 anos de idade, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, no Mato Grosso, apresentando melhora progressiva de seu quadro de saúde. 

Diante disso, a equipe médica avalia a possibilidade de transferência de Raoni para o Hospital São Paulo, hospital universitário da Escola Paulista de Medicina, na capital paulista.

Segundo o boletim médico divulgado nesta quinta-feira (18), nas últimas 24 horas houve melhora progressiva dos parâmetros clínicos, das funções intestinais e renais. O cacique segue recebendo suporte nutricional por meio de nutrição parenteral.

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“O paciente mantém-se lúcido, consciente e orientado, respirando espontaneamente, sem necessidade de suporte ventilatório mecânico. Encontra-se hemodinamicamente estável, com boa saturação de oxigênio e sob monitoramento contínuo da equipe multiprofissional”, informa o boletim.

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