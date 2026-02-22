Líder Kim Jong Un é reeleito secretário-geral do partido governante da Coreia do Norte

A- A+

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, foi reeleito como secretário-geral do governante Partido dos Trabalhadores em seu nono congresso, informou nesta segunda-feira (23, dados locais) a imprensa estatal.

A decisão foi tomada no domingo, quarto dia do Congresso, “de acordo com a vontade inabalável e o desejo unânime de todos os delegados” no encontro do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, informou a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA).

Realizado apenas uma vez a cada cinco anos, o congresso, que se estende por vários dias, oferece um raro vislumbre do funcionamento de uma nação onde até mesmo os detalhes mais mundanos estão envoltos em segredo.

A reunião orienta os esforços do Estado em tudo, desde a construção de moradias até ao planeamento de guerra.

Em seu discurso de abertura do congresso, na quinta-feira, Kim prometeu melhorar o padrão de vida, em meio às pesadas economias que afetam sua nação por avaliações.

“Hoje, nosso partido enfrenta tarefas difíceis e urgentes históricas de contribuição para a construção econômica e o nível de vida do povo, e de transformar todos os âmbitos da vida estatal e social o mais rápido possível”, disse Kim.

Durante décadas, as armas nucleares e o poder militar serviram acima de tudo na Coreia do Norte, mesmo quando as reservas de alimentos se esgotaram e a fome se espalhou.

Mas, desde que assumiu o poder em 2011, Kim também tem enfatizado a necessidade de fortalecer a economia da nação empobrecida.

No último congresso do partido, em 2021, Kim fez uma introdução extremamente incomum ao reconhecimento de que houve erros cometidos "em quase todas as áreas" do desenvolvimento econômico.

Kim já adiantou que o congresso deste ano revelará a próxima fase do programa de armas nucleares do país.

