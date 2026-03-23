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Guerra no Oriente Médio Líder militar dos EUA aponta desespero do Irã e vê campanha dentro do planejado "No início do conflito, você via grandes volumes de dezenas de drones e mísseis. Não se vê mais isso. São um ou dois de cada vez."

O chefe do Comando Central dos Estados Unidos, o almirante Brad Cooper, afirmou nesta segunda-feira (23) que o Irã está "operando em um sinal de desespero" ao atacar alvos civis na guerra.

Cooper disse ainda ter observado a desaceleração dos ataques iranianos no Oriente Médio. "No início do conflito, você via grandes volumes de dezenas de drones e mísseis. Não se vê mais isso. São um ou dois de cada vez."

O chefe do Comando Central afirmou também que a campanha militar está "à frente ou dentro do planejado" e acrescentou que os Estados Unidos e Israel estão mirando locais de fabricação de mísseis e drones. "Estamos indo atrás da fabricação. Portanto, não se trata apenas da ameaça de hoje. Estamos eliminando a ameaça do futuro, tanto em termos de drones, mísseis, quanto da Marinha."

Cooper disse ainda que não é hora do público iraniano ir às ruas, embora tanto Israel quanto os Estados Unidos tenham dito que esperam uma derrubada da teocracia do país pela população. "Eles estão lançando mísseis e drones de áreas povoadas e você precisa ficar dentro de casa por enquanto. Haverá um sinal claro em algum momento, como o presidente indicou, para que você possa sair."

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