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Internacional Líder nacionalista alerta para protestos no Peru em caso de vitória de Fujimori nas eleições O dirigente Antauro Humala, de 62 anos, sustenta que uma Assembleia Constituinte "é a única via de escape para conseguir amenizar a convulsão social" que prevê

O Peru caminha para uma crise maior de governabilidade e para protestos caso a candidata de direita Keiko Fujimori vença o esquerdista Roberto Sánchez na apertada apuração presidencial, estimou nesta sexta-feira (12) à AFP o líder nacionalista Antauro Humala.

Com pouco mais de 98% das atas apuradas, Fujimori soma 50,004% dos votos, contra 49,996% de Sánchez, segundo dados do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE) publicados em seu site.

O dirigente, de 62 anos, sustenta que uma Assembleia Constituinte "é a única via de escape para conseguir amenizar a convulsão social" que prevê.

"Caso Fujimori assuma e se feche à possibilidade de abrir a esperança de uma Assembleia Constituinte, acredito que a população vai reagir com protestos", disse Humala, aliado de Sánchez na campanha eleitoral.

A estreita diferença na apuração entre os dois candidatos faz com que "a dúvida sobre a vitória já paire sobre qualquer um dos dois".

"Teria que haver um acordo nacional com a Assembleia Constituinte, mas, se isso não acontecer, haverá uma resistência popular", reiterou.

Humala ressaltou que a promessa de Sánchez de convocar uma Constituinte "é o motivo pelo qual o apoiamos".

O Peru soma oito presidentes em uma década, resultado dos choques de poder entre o Executivo e o Legislativo.

Antauro Humala é um ex-major do Exército que fundou um movimento nacionalista. Ele ficou preso por 17 anos e meio por liderar uma insurreição contra um governo constitucional em 2005, que deixou seis mortos.

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