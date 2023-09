Líder nas pesquisas republicanas para eleição, Trump distribui pizza em pub do 1º estado a vota

A- A+

O ex-presidente Donald Trump distribuiu autógrafos em camisas e fatias de pizza durante uma parada num bar de Bettendorf, em Iowa, estado americano que realizará as primeiras eleições primárias republicanas no próximo 15 de janeiro. O magnata lidera as pesquisas para ser nomeado o candidato do partido no pleito, contra o atual mandatário, Joe Biden, que tentará a reeleição.

Nesta quarta-feira, Trump parou no pub Treehouse Pub & Eatery depois de participar de eventos no estado e foi recebido com gritos de "U-S-A" (sigla de Estados Unidos) e "Proud to be an American" (orgulho em ser americano), segundo a FOX News.

Num dos eventos do dia, o empresário chegou a prometer a "maior operação de deportação doméstica da História americana" caso seja eleito, no ano que vem. Em 2020, Trump levou os seis delegados ao obter maior votação que o rival democrata em Iowa, considerado um dos estados-chave do pleito.

— Quem quer uma? — questionava o ex-presidente aos clientes do bar enquanto distribuía caixas de pizza e tirava fotos com apoiadores.

No início do mês, Trump assistiu a um jogo de futebol entre Iowa e Iowa State e ajudou apoiadores a grelhar hambúrgueres no local.

De acordo com pesquisa Fox Business divulgada na quarta-feira, Trump tem 46% de apoio entre os prováveis participantes das primárias republicanas no estado. O governador da Flórida, Ron DeSantis, principal rival do ex-presidente para ser o candidato republicano, aparece em segundo lugar, com 15%. Pesquisa da FOX News aponta liderança do magnata também na sondagem nacional do partido.

