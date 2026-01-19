A- A+

DEMISSÃO Líder norte-coreano destitui vice-premiê e critica "incompetência" Kim Jong Un prometeu expurgar "o mal" da máquina do governo da Coreia do Norte

O líder norte-coreano Kim Jong Un demitiu seu vice-primeiro-ministro durante uma visita a um complexo industrial, na qual criticou "a incompetência" de seus funcionários da área econômica, informou nesta terça-feira (20) a imprensa estatal.

"Kim Jong Un destituiu Yang Sung Ho de forma imediata", por considerá-lo "incapaz de assumir responsabilidades importantes", informou a agência de notícias oficial KCNA.

"Em poucas palavras, foi um erro acidental em nosso processo de nomeação de quadros", disse o líder, que inaugurou um projeto de modernização do complexo industrial de Ryongsong.

"Devido a funcionários irresponsáveis, rudes e incompetentes, a primeira etapa da modernização" desta instalação "enfrentou dificuldades", reclamou Kim.

O líder norte-coreano criticou os comandos do governo que "se acostumaram ao derrotismo, à irresponsabilidade e à passividade por muito tempo".

Em reunião com altos cargos, Kim prometeu em dezembro expurgar "o mal" da máquina do governo e repreendeu as autoridades consideradas preguiçosas.

