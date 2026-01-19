Ter, 20 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça20/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DEMISSÃO

Líder norte-coreano destitui vice-premiê e critica "incompetência"

Kim Jong Un prometeu expurgar "o mal" da máquina do governo da Coreia do Norte

Reportar Erro
Kim Jong Un, líder da Coreia do Sul, criticou funcionários da área econômicaKim Jong Un, líder da Coreia do Sul, criticou funcionários da área econômica - Foto: KCNA via KNS / AFP

O líder norte-coreano Kim Jong Un demitiu seu vice-primeiro-ministro durante uma visita a um complexo industrial, na qual criticou "a incompetência" de seus funcionários da área econômica, informou nesta terça-feira (20) a imprensa estatal.

"Kim Jong Un destituiu Yang Sung Ho de forma imediata", por considerá-lo "incapaz de assumir responsabilidades importantes", informou a agência de notícias oficial KCNA.

Leia também

• Trump pede a países US$ 1 bi por um lugar em seu 'Conselho de Paz' mundial

• Trump culpa Noruega por não vencer Nobel e diz "não se sentir obrigado a pensar apenas na paz"

• Coreia do Norte testa míssil de cruzeiro de longo alcance

"Em poucas palavras, foi um erro acidental em nosso processo de nomeação de quadros", disse o líder, que inaugurou um projeto de modernização do complexo industrial de Ryongsong.

"Devido a funcionários irresponsáveis, rudes e incompetentes, a primeira etapa da modernização" desta instalação "enfrentou dificuldades", reclamou Kim.

O líder norte-coreano criticou os comandos do governo que "se acostumaram ao derrotismo, à irresponsabilidade e à passividade por muito tempo".

Em reunião com altos cargos, Kim prometeu em dezembro expurgar "o mal" da máquina do governo e repreendeu as autoridades consideradas preguiçosas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter