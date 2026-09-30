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Ásia Líder norte-coreano estaria 'extremamente obeso', segundo agência de inteligência de Seul "A condição de saúde (de Kim) é classificada como 'extremamente obeso', com mais de 140 quilos", disse o parlamentar sul-coreano Youn Kun-young, que citou um relatório do serviço de espionagem

O líder norte-coreano Kim Jong Un é considerado "extremamente obeso", afirmou nesta quarta-feira (30) a agência de inteligência de Seul, que citou as avaliações mais recentes sobre a saúde do hermético governante.

O estado físico de Kim, um fumante inveterado que enfrenta problemas de peso, é analisado de perto internacionalmente porque sua morte repentina provocaria dúvidas sobre a sucessão e a estabilidade do país asiático dotado de armas nucleares.

"A condição de saúde (de Kim) é classificada como 'extremamente obeso', com mais de 140 quilos", disse o parlamentar sul-coreano Youn Kun-young, que citou um relatório do serviço de espionagem.

Embora seja considerado em "alto risco de doença cardiovascular", Kim não apresenta dificuldades para realizar atividades físicas, como subir escadas, acrescentou Youn.

"A avaliação é de que não há sinais de problemas de saúde, dado que ele é monitorado de perto por sua equipe médica particular", acrescentou.

A especulação sobre a saúde de Kim aumentou em 2020, quando ele não compareceu à cerimônia que recordava o aniversário de seu falecido avô e desapareceu da esfera pública por 20 dias, o que gerou boatos de que estava gravemente doente após uma cirurgia.

O pai de Kim, Kim Jong Il, e seu avô, Kim Il Sung, também eram obesos e fumantes. Os dois morreram de ataques cardíacos.

O país isolado enfrenta sanções internacionais por seus programas de armamento e a população sofre graves carências alimentares.

Paul Smart, chef do hotel Metropole em Hanói e que trabalhou com os cozinheiros pessoais de Kim durante a reunião de cúpula do líder norte-coreano com Donald Trump em 2019, no Vietnã, disse que o dirigente tinha predileção por carne mal passada e alimentos de luxo.

"Ele gosta de caviar, lagosta, produtos muito luxuosos como foie gras", comentou.

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