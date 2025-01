A- A+

Coreia do Norte Líder norte-coreano garante continuidade de seu programa nuclear "indefinidamente" Durante uma inspeção a uma instalação de produção de material nuclear, Kim também falou de um confronto "inevitável" com nações hostis

O líder norte-coreano Kim Jong Un afirmou que seu programa nuclear vai continuar “indefinidamente”, indicou a imprensa estatal nesta quarta-feira (29, dados locais), dias depois do novo presidente americano Donald Trump afirmou que está aberto a retomar os contatos com Pyongyang.

Durante uma inspeção a uma instalação de produção de material nuclear, Kim também falou de um confronto "inevitável" com nações hostis e garantiu que 2025 será "um ano crucial" para transferências do arsenal nuclear da Coreia do Norte, indicou a agência de notícias estatal KCNA.

“É nossa postura firme política e militar, e nossa tarefa invariável e nobre dever, desenvolver uma posição de contra-ataque nuclear indefinidamente”, afirmou Kim.

A Coreia do Norte justifica o desenvolvimento de armas nucleares para enfrentar as ameaças dos Estados Unidos e de seus aliados na região, especialmente a Coreia do Sul, com quem segue técnicos em conflito após a guerra entre ambos os países nos anos 1950.

Em seu primeiro mandato, Trump se encontrou com Kim em três benefícios, tornando-se o primeiro presidente americano em exercício a se reunir com um líder norte-coreano.

Em uma entrevista na semana passada, o novo presidente americano disse que voltaria a “estender a mão” para Kim e o definiria como “um cara inteligente”.

Essa estratégia de aproximação diplomática não serviu para avançar em uma eventual desnuclearização da Coreia do Norte, que, depois da pandemia, retomou o impulso a seu programa de desenvolvimento de armas, classificado como atômico.

