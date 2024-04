A- A+

Kim Jong Un Líder norte-coreano, Kim Jong Un supervisiona exercício de "contra-ataque nuclear", diz agência O exercício foi realizado com "unidades múltiplas de foguetes supergrandes"

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou um exercício que simulou um “contra-ataque nuclear”, informou terça-feira a agência de notícias estatal KCNA. As manobras ocorreram nesta segunda-feira, segundo o veículo. Anteriormente, os militares sul-coreanos tinham anunciado que o Norte tinha lançado vários mísseis balísticos de curto alcance, disparos também confirmados pelo Japão.

O exercício foi realizado com “unidades múltiplas de foguetes supergrandes”, que “alcançaram seu alvo” a cerca de 352km, afirmou a agência KCNA. O meio de comunicação afirmou, ainda, que Kim “apreciou o grande sucesso e precisão” dos foguetes.

Os militares sul-coreanos afirmaram nesta segunda-feira que os mísseis foram disparados da área de Pyongyang e percorreram cerca de 300km antes de caírem no mar a leste da Península Coreana.

Este é o segundo lançamento em menos de uma semana da Coreia do Norte, que na sexta-feira testou uma “ogiva supergrande” projetada para um míssil de cruzeiro estratégico, informou a mídia estatal.

Estes testes ocorrem depois de a Rússia, um aliado próximo de Pyongyang, ter usado o seu poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, em março, para encerrar o painel de especialistas encarregados de monitorar as sanções contra o programa nuclear e de armas da Coreia do Norte.

