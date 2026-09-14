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Diplomacia Líder norte-coreano Kim promete "apoio inabalável" a Putin em carta Desde que Moscou lançou sua invasão da Ucrânia, em 2022, a Coreia do Norte se tornou uma aliada fundamental do Kremlin e enviou tropas para apoiar o esforço de guerra russo

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, prometeu "apoio inabalável" à Rússia em uma carta dirigida ao presidente Vladimir Putin, na qual classificou a guerra contra a Ucrânia como "sagrada", informou a imprensa estatal nesta terça-feira (15).

Desde que Moscou lançou sua invasão da Ucrânia, em 2022, a Coreia do Norte se tornou uma aliada fundamental do Kremlin e enviou tropas para apoiar o esforço de guerra russo em troca de benefícios econômicos e tecnologia militar, segundo analistas.

A Coreia do Sul estimou que cerca de 2 mil soldados norte-coreanos morreram nessa guerra no ano passado, enquanto uma avaliação mais recente situa o número de mortos ou feridos em aproximadamente 6 mil.

"Firmemente convencido da vitória da Federação Russa na atual guerra sagrada pela defesa dos interesses de segurança do país e da justiça internacional, prometo meu apoio inabalável a você, querido amigo, e ao fraterno povo russo", afirmou Kim na carta, segundo a agência estatal de notícias KCNA.

"Minha vontade e a do governo da República Popular Democrática da Coreia são firmes e inequívocas no sentido de ampliar e aprofundar de maneira abrangente o trabalho conjunto", afirmou Kim, usando o nome oficial do país.

A carta chega em meio a especulações de que Pyongyang está pronta para enviar mais tropas à Rússia para a guerra contra a Ucrânia.

Kiev também afirmou que está previsto o envio de até 50 mil soldados norte-coreanos à Rússia, embora não tenha apresentado provas que sustentem essa afirmação nem informado um prazo para o reforço.

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