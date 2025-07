Líder norte-coreano pede a soldados que se preparem "para uma guerra real"

A- A+

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, instou seu Exército a se preparar "para uma guerra real", ao observar uma competição de tiro de unidades de artilharia, informou nesta quinta-feira (24) a imprensa estatal.

Sua declaração ocorreu depois que seu país enviou soldados e armas para apoiar a Rússia em sua ofensiva de mais de três anos na Ucrânia.

Imagens de vídeo divulgadas nesta quinta-feira pela estatal Televisão Central da Coreia mostraram os soldados das unidades de artilharia disparando projéteis contra o mar.

Kim aparece observando por binóculos de um posto de observação, acompanhado por dois oficiais militares, embora o local da competição, realizada na quarta-feira, não tenha sido revelado.

Em outra foto, Kim é visto incentivando os soldados vestindo uniformes de combate.

O líder norte-coreano, Kim Jong Un incentivando soldados - Foto: KCNA VIA KNS / AFP

Ele instou os soldados a estarem prontos "para uma guerra real" a "qualquer momento" e serem capazes de "destruir o inimigo em cada batalha", publicou a agência oficial de notícias KCNA em um despacho em inglês.

Agências de inteligência da Coreia do Sul e ocidentais relataram que Pyongyang enviou no ano passado mais de 10.000 soldados para a região russa de Kursk, junto com projéteis de artilharia, mísseis e sistemas de foguetes de longo alcance.

Cerca de 600 soldados norte-coreanos morreram e milhares ficaram feridos lutando pela Rússia, segundo fontes sul-coreanas.

A Coreia do Norte e a Rússia, ambas sob fortes sanções internacionais, assinaram no ano passado um acordo militar que inclui uma cláusula de defesa mútua, durante uma rara visita do presidente russo, Vladimir Putin, a Pyongyang.

Kim Jong Un reafirmou seu total apoio à Rússia na guerra da Ucrânia durante uma entrevista com o chanceler russo, Serguei Lavrov, em 13 de julho, em Wonsan, no leste do país.

