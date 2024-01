Líder norte-coreano supervisiona teste de míssil de cruzeiro lançado por submarino

A- A+

O líder norte-coreano Kim Jong Un supervisionou o teste de lançamento de um novo míssil de cruzeiro estratégico a partir de um submarino, informou a mídia estatal nesta segunda-feira (29, noite de domingo no Brasil), em meio a tensões crescentes entre as duas Coreias.

Os dois mísseis Pulhwasal-3-31 "voaram no céu acima do Mar do Leste... para atingir o alvo insular" no domingo, relatou a agência de notícias estatal KCNA, acrescentando que Kim Jong Un "guiou" o lançamento.

O Pulhwasal-3-31 é uma nova geração de mísseis de cruzeiro estratégicos que Pyongyang afirmou ter testado pela primeira vez na quarta-feira anterior, disparando múltiplos mísseis em direção ao Mar Amarelo.

O teste de domingo "não teve impacto na segurança de um país vizinho e não tem nada a ver com a situação regional", continuou o relatório, acrescentando que Kim expressou "grande satisfação" com o lançamento.

O exército sul-coreano disse no domingo que detectou mísseis de cruzeiro lançados nas águas próximas à área de Sinpo, no norte.

Pyongyang tem acelerado os testes de armas, incluindo testes do que chamou de "sistema de arma nuclear subaquático" e de um míssil balístico hipersônico de propelente sólido.

Ao contrário de suas contrapartes balísticas, os testes de mísseis de cruzeiro não são proibidos pelas atuais sanções da ONU contra Pyongyang.

Os mísseis de cruzeiro tendem a ser impulsionados por jatos e voam a uma altitude mais baixa do que os mísseis balísticos mais sofisticados, tornando-os mais difíceis de detectar e interceptar.

Nos últimos meses, houve uma acentuada deterioração nas relações entre as duas Coreias, com ambos os lados abandonando acordos-chave de redução de tensões, intensificando a segurança na fronteira e conduzindo exercícios ao longo da fronteira.

