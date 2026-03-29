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COREIA DO NORTE Líder norte-coreano supervisiona teste de motor de foguete de combustível sólido O teste do motor, fabricado com material composto de fibra de carbono, é "parte do plano nacional de desenvolvimento da defesa no período do novo plano quinquenal", informou a agência estatal de notícias KCNA

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou um teste de um motor de foguete de combustível sólido, informou a imprensa estatal neste domingo (29), no mais recente sinal do esforço de Pyongyang para reforçar seu arsenal de armas estratégicas.

Os motores de combustível sólido permitem lançamentos de mísseis mais rápidos porque exigem pouca preparação antes da ignição. Especialistas em defesa acreditam que a Coreia do Norte planeja utilizá-los nos mísseis balísticos intercontinentais que está desenvolvendo.

O teste do motor, fabricado com material composto de fibra de carbono, é "parte do plano nacional de desenvolvimento da defesa no período do novo plano quinquenal", informou a agência estatal de notícias KCNA.

O desenvolvimento deste tipo de motor "se ajusta à estratégia nacional e à demanda militar de modernização das forças estratégicas", declarou Kim, citado pela KCNA.

A agência não informou o local ou a data do teste.

Fotos divulgadas pela agência mostram Kim inspecionando o que parece ser uma parte do motor.

Kim afirmou que as capacidades de defesa da Coreia do Norte iniciaram "uma fase significativa de mudança" na construção de suas forças estratégicas.

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