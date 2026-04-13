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Mundo Líder norte-coreano supervisiona teste naval de mísseis de cruzeiro, segundo KCNA O teste foi realizado no domingo (12)

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, supervisionou novos testes de mísseis de cruzeiro estratégicos e de projéteis antinavio lançados de um contratorpedeiro naval, informou a imprensa estatal nesta terça-feira (14, data local).

O teste foi realizado no domingo, conforme informou a agência KCNA, e é o último de uma série de lançamentos recentes de mísseis por parte do país asiático, que possui capacidade nuclear.

Dois mísseis de cruzeiro estratégicos voaram durante cerca de 7.900 segundos (mais de duas horas) cada um, segundo a KCNA, enquanto os projéteis antinavio voaram durante quase 2.000 segundos (33 minutos).

Os mísseis voaram "ao longo das órbitas de voo traçadas no céu sobre o Mar do Oeste da Coreia e alcançaram os alvos com alta precisão de impacto", disse a KCNA, em referência ao nome que utilizam para o Mar Amarelo.

A KCNA disse que Kim também foi informado nesta terça sobre os planos para os sistemas de armas de dois contratorpedeiros que estão em construção.

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