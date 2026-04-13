Líder norte-coreano supervisiona teste naval de mísseis de cruzeiro, segundo KCNA
O teste foi realizado no domingo (12)
O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, supervisionou novos testes de mísseis de cruzeiro estratégicos e de projéteis antinavio lançados de um contratorpedeiro naval, informou a imprensa estatal nesta terça-feira (14, data local).
O teste foi realizado no domingo, conforme informou a agência KCNA, e é o último de uma série de lançamentos recentes de mísseis por parte do país asiático, que possui capacidade nuclear.
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Dois mísseis de cruzeiro estratégicos voaram durante cerca de 7.900 segundos (mais de duas horas) cada um, segundo a KCNA, enquanto os projéteis antinavio voaram durante quase 2.000 segundos (33 minutos).
Os mísseis voaram "ao longo das órbitas de voo traçadas no céu sobre o Mar do Oeste da Coreia e alcançaram os alvos com alta precisão de impacto", disse a KCNA, em referência ao nome que utilizam para o Mar Amarelo.
A KCNA disse que Kim também foi informado nesta terça sobre os planos para os sistemas de armas de dois contratorpedeiros que estão em construção.