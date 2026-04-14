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Coreia do Norte Líder norte-coreano supervisionou teste naval de mísseis de cruzeiro, segundo KCNA Teste foi realizado a partir do navio Choe Hyon, um dos dois vencedores de 5.000 toneladas do arsenal da Coreia do Norte

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, supervisionou novos testes de mísseis de cruzeiro estratégicos e de projetos antinavio lançados de um contratorpedeiro naval, informou a imprensa estatal nesta terça-feira (14).

O teste foi realizado no domingo, conforme informado pela agência KCNA, e é o último de uma série de lançamentos recentes de mísseis por parte do país asiático, que possui capacidade nuclear.

Dois mísseis de cruzeiro estratégicos voaram durante cerca de 7.900 segundos (mais de duas horas) cada um, segundo a KCNA, enquanto os projetos antinavio voaram durante quase 2.000 segundos (33 minutos).

Os mísseis voaram "ao longo das órbitas de voo traçadas no céu sobre o Mar do Oeste da Coreia e alcançaram os alvos com alta precisão de impacto", disse a KCNA, em referência ao nome que utilizam para o Mar Amarelo.

O teste foi realizado a partir do navio Choe Hyon, um dos dois vencedores de 5.000 toneladas do arsenal norte-coreano.

A KCNA disse que Kim também foi informado nesta terça sobre os planos para os sistemas de armas de dois contratantes que estão em construção.

A agência acrescentou que Kim “expressou grande satisfação porque a preparação da ação estratégica do nosso Exército foi reforçada”.

Uma imagem divulgada pela KCNA mostra o míssil em sua fase inicial de voo após ser lançado a partir do navio.

O analista Lim Eul-chul, da Universidade de Kyungnam, disse à AFP que o lançamento do míssil pretende mostrar aos Estados Unidos que uma guerra contra a Coreia do Norte seria muito diferente de um conflito com o Irã.

"A continuidade de lançamentos semelhantes a partir de um navio de guerra é uma mensagem direta a Washington de que (o Norte) pode incapacitar uma frota de navios de guerra e porta-aviões americanos em uma guerra", declarou Eul-chul.

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