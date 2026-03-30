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Ásia Líder opositor de Taiwan aceita convite de Xi Jinping para visitar a China Cheng "espera que as partes unam esforços para contribuição o desenvolvimento pacífico das relações através do Estreito de Taiwan"

O líder do principal partido de oposição de Taiwan aceitou um convite do presidente Xi Jinping para visitar a China em abril, informou nesta segunda-feira (30) sua legenda e a imprensa estatal chinesa.

O presidente do Kuomintang (KMT), Cheng Li-wun, “aceitou de bom grado” o convite para liderar uma delegação na visita à China, afirmou o partido em um comunicado, que confirma a informação publicada pela agência estatal chinesa Xinhua.

O KMT defende relações mais importantes e uma negociação maior com a China, apesar de Pequim considerar Taiwan como parte do seu território e não descartar o uso da força para tomar a ilha.

Cheng “espera que as partes unam esforços para contribuição o desenvolvimento pacífico das relações através do Estreito de Taiwan”, afirmou o KMT no comunicado.

Ela também defendeu que as duas partes trabalhem "pela paz no Estreito de Taiwan e por maior bem-estar para os povos nos dois lados".

A Xinhua indicou que uma delegação do KMT visitará a China continental de 7 a 12 de abril, sem revelar as cidades e se a agenda terá uma reunião com Xi.

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