Venezuela
Líder opositora Machado diz contar com Trump para a "liberdade" da Venezuela
María Corina Machado fez declaração a um grupo de apoiadores após a reunião com o mandatário na Casa Branca
A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, cumprimenta apoiadores em frente à Casa Branca após uma reunião com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington, D.C - Foto: Brendan Smialowski / AFP
A líder opositora venezuelana María Corina Machado afirmou nesta quinta-feira (15) contar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para alcançar a "liberdade" da Venezuela, após a intervenção militar de Washington que culminou com a detenção e a derrubada de Nicolás Maduro.
"Contamos com o presidente Trump para a liberdade da Venezuela", disse a um grupo de apoiadores após a reunião com o mandatário na Casa Branca, segundo registraram alguns veículos de imprensa.
Leia também
• Presidente interina da Venezuela prega diplomacia e cita reformas no setor petrolífero
• "Não temos medo" de enfrentar diplomaticamente os EUA, diz presidente interina da Venezuela
• Cuba inicia homenagem aos 32 militares mortos na Venezuela
Machado afirmou que, no encontro, entregou a Trump a medalha do Prêmio Nobel da Paz com o qual foi recentemente agraciada.