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América do Sul Líder opositora Machado está disposta a se reunir com presidente interina da Venezuela Seu retorno recoloca no debate político a figura mais influente da oposição do país

A líder da oposição e vencedora do Prêmio Nobel da Paz María Corina Machado está disposta a se reunir com a presidente interina da Venezuela, reiterou nesta segunda-feira (26) a porta-voz de seu partido.

María Corina, que retornou de surpresa à Venezuela no domingo, após dez meses de exílio, foi recebida por milhares de pessoas que tomaram as ruas em vários pontos de seu trajeto de quase 400 quilômetros, de Barquisimeto (oeste) até Caracas.

Seu retorno recoloca no debate político a figura mais influente da oposição venezuelana, em um momento em que um setor da oposição e o governo interino liderado por Delcy Rodríguez negociam uma transição democrática com o apoio dos Estados Unidos.

María Corina "manifestou sua disposição de se sentar não apenas com Delcy (Rodríguez), mas com quem for necessário, diante do país, com total clareza e com uma agenda para que essas coisas aconteçam", afirmou Claudia Macero, porta-voz da líder opositora, à rádio local Unión Radio.

A própria María Corina havia afirmado que estava disposta a "conversar com quem fosse necessário" quando ainda estava exilada no Panamá e tentava retornar à Venezuela.

Ela havia denunciado que o governo de Delcy impedia seu retorno, após sete tentativas frustradas.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou no domingo que o retorno da opositora foi "resultado direto" do processo de "reconciliação" promovido na mesa de diálogo para a transição democrática.

Macero considerou que a chegada de María Corina responde a "um processo de transição que exige todas as partes" e que "não pode deixar María Corina de fora".

"Não há processo de transição nem eleição confiável sem a força e sem a legitimidade das pessoas que ela representa", acrescentou.

Ela retorna nove meses após a captura de Nicolás Maduro em uma operação militar americana.

Embora sua agenda ainda seja desconhecida, Macero assegura que "nas próximas horas ela deverá se dirigir ao país".

O governo interino não se pronunciou sobre o retorno da opositora.

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