Internacional
Líder opositora Machado se diz determinada a negociar com presidente interina na Venezuela
Machado pediu o apoio dos Estados Unidos para "impulsionar uma negociação política séria, firme e responsável com o regime interino para restaurar a democracia na Venezuela"
A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, cumprimenta apoiadores em frente à Casa Branca após uma reunião com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington, D.C - Foto: Brendan Smialowski / AFP
A líder opositora María Corina Machado manifestou, nesta quinta-feira (28), sua “determinação” de negociar uma transição democrática com o governo interino à frente da Venezuela após a queda de Nicolás Maduro em janeiro.
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Machado pediu o apoio dos Estados Unidos para “impulsionar uma negociação política séria, firme e responsável com o regime interino para restaurar a democracia na Venezuela”, indica um comunicado assinado pela ganhadora do Nobel da Paz ao fim de um encontro com partidos políticos venezuelanos de oposição no Panamá.