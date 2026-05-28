Qui, 28 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta28/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Internacional

Líder opositora Machado se diz determinada a negociar com presidente interina na Venezuela

Machado pediu o apoio dos Estados Unidos para "impulsionar uma negociação política séria, firme e responsável com o regime interino para restaurar a democracia na Venezuela"

Reportar Erro
A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, cumprimenta apoiadores em frente à Casa Branca após uma reunião com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington, D.CA líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, cumprimenta apoiadores em frente à Casa Branca após uma reunião com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington, D.C - Foto: Brendan Smialowski / AFP

A líder opositora María Corina Machado manifestou, nesta quinta-feira (28), sua “determinação” de negociar uma transição democrática com o governo interino à frente da Venezuela após a queda de Nicolás Maduro em janeiro.

Leia também

• Venezuela liberta oito militares condenados por 'conspiração' contra o governo de Maduro

• Delcy cria comissão para reestruturar governo da Venezuela após queda de Maduro

• Maduro começa a ser apagado em uma Venezuela sob tutela dos EUA

Machado pediu o apoio dos Estados Unidos para “impulsionar uma negociação política séria, firme e responsável com o regime interino para restaurar a democracia na Venezuela”, indica um comunicado assinado pela ganhadora do Nobel da Paz ao fim de um encontro com partidos políticos venezuelanos de oposição no Panamá.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter