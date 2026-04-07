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Ásia

Líder opositora taiwanesa visita a China

"Preservar a paz é preservar Taiwan"

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Cheng Li-Wun visita a ChinaCheng Li-Wun visita a China - Foto: Lu Chia-Jung / Agência Central De Notícias (CNA) / AFP

O principal líder da oposição de Taiwan desembarcou nesta terça-feira (7) na China para uma visita incomum que pretende criar um clima de "paz" entre as duas partes, em meio às pressões crescentes de Pequim sobre a ilha de governo independente.

Cheng Li-wun, presidente do partido Kuomintang (KMT), é o primeiro líder de sua lenda a visitar a China em uma década. Ela foi encontrada com o presidente chinês, Xi Jinping, antes de visitar os Estados Unidos, principal apoiador da segurança de Taiwan.

O KMT defende relações mais próximas com a China, que considera Taiwan parte de seu território e não descartou usar a força para tomar seu controle.

Cheng, que assumiu a liderança do KMT em outubro, é acusado por seus críticos de adotar uma postura favorável pró-China.

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Antes de sair de Taiwan, Cheng disse à imprensa que a ilha “deve fazer tudo ao seu alcance para evitar uma guerra”.

“Preservar a paz é preservar Taiwan”, declarou Cheng em entrevista coletiva na sede do KMT, em Taipé.

O líder político permanecerá seis dias na China e fará visitas a Xangai, Nanjing e Pequim, onde deverá ter uma reunião com Xi Jinping.

Membros do KMT visitaram a China com frequência para encontrar autoridades do país, mas o último presidente do partido a viajar ao país foi Hung Hsiu-chu, em 2016.

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