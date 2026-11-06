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Internacional Líder opositora visita familiares de detentos em temida prisão da Venezuela María Corina foi recebida no entorno da prisão Rodeo I por cerca de 100 familiares de presos políticos, que gritavam palavras de ordem e exigiam a libertação dos detentos

A líder opositora venezuelana María Corina Machado visitou nesta sexta-feira (6) familiares de presos políticos acampados há mais de 300 dias em frente a uma temida prisão nos arredores de Caracas.

María Corina foi recebida no entorno da prisão Rodeo I por cerca de 100 familiares de presos políticos, que gritavam palavras de ordem e exigiam a libertação dos detentos.

A opositora leu uma lista com os nomes de mais de 400 presos políticos e o tempo de pena de cada um. Somam 1.456 anos "que foram arrancados apenas desses venezuelanos".

"Liberdade para todos os presos políticos, justiça para as vítimas, reparação para seus familiares, memória para que nunca se esqueça e garantias para que isso nunca mais aconteça", declarou María Corina, após ler a lista.

O acampamento foi montado dias após a captura do presidente Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos, em janeiro. "Não descansaremos até que o último preso político, civil e militar obtenha liberdade plena", garantiu a opositora. "São milhares de perseguidos, milhares de torturados (...) 23 presos políticos morreram sob custódia do regime" desde 2015.

Cerca de mil presos políticos foram libertados neste ano na Venezuela, em meio à anistia promovida pela presidente interina, mas a ONG Foro Penal denunciou que mais de 300 permanecem detidos, dos quais 68 em Rodeo I.

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