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AUTORIDADE PALESTINA Líder palestino Mahmoud Abbas anuncia eleições presidenciais em 2027 Abbas, de 90 anos, venceu a última eleição presidencial palestina em 2005, com um mandato de quatro anos, que deveria ter terminado em 2009

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, emitiu um decreto para que sejam organizadas eleições presidenciais no início de 2027 e eleições legislativas em novembro do mesmo ano, anunciou, nesta segunda-feira (15), a agência oficial palestina Wafa, sem detalhar se ele será candidato.

"O presidente Mahmoud Abbas anunciou que serão realizadas eleições no início de 2027", noticiou a Wafa, citando um comunicado da Presidência. O decreto também convoca a organização de eleições legislativas em novembro próximo, segundo a fonte.

Abbas, de 90 anos, venceu a última eleição presidencial palestina em 2005, com um mandato de quatro anos, que deveria ter terminado em 2009.

No entanto, seu mandato foi prorrogado e nenhuma eleição presidencial foi realizada desde então. Abbas governa por decretos presidenciais, o que provoca críticas internas e externas.

O decreto do líder nonagenário também convoca eleições legislativas para novembro deste ano, acrescentou a agência.

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No decreto, Abbas ressaltou que estava "plenamente preparado para organizar as eleições do Conselho Nacional Palestino previstas para novembro, que incluem as eleições legislativas gerais no território nacional e eleições no exterior".

O Conselho Nacional Palestino (CNP) é o Parlamento da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), que tem mais de 700 membros dos territórios palestinos e do exterior.

As últimas eleições legislativas nos territórios palestinos foram realizadas em 2006, quando o Hamas venceu o Fatah, partido de Abbas, que até então dominava a política palestina.

Como resultado, o Conselho Legislativo Palestino, Parlamento da Autoridade Palestina de Abbas, não se reúne desde 2007.

A realização de eleições faz parte das reformas exigidas pela comunidade internacional, que apoia financeiramente a Autoridade Palestina.

O pesquisador jurídico palestino Mahmoud Al-Afranji afirmou que há vontade política e pressão internacional sobre a Autoridade Palestina para realizar as eleições.

Mas ele disse à AFP que a falta de garantias de que a votação será realizada em Jerusalém Oriental ocupada e na Faixa de Gaza continua sendo "um obstáculo à realização das eleições legislativas".

Em 2021, Abbas anunciou eleições legislativas e presidenciais para maio e julho daquele ano, respectivamente.

Em seguida, elas foram adiadas por tempo indeterminado devido à falta de garantias de que a votação poderia ocorrer em Jerusalém Oriental, ocupada por Israel desde 1967.

Em abril, palestinos foram às urnas para eleger chefes de conselhos municipais na Cisjordânia ocupada, na primeira votação desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023.

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