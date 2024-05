Líder religioso é preso por suspeita de estupro e posse sexual contra adolescentes no Recife

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu um homem de 27 anos que está sob investigação pelos crimes de estupro e posse sexual mediante fraude de adolescentes. O suspeito é líder espiritual de um terreiro na Zona Norte do Recife frequentado pelas vítimas. Há ainda indícios de que eles teria abusado sexualmente de uma criança de cinco anos, filha de uma frequentadora do mesmo local.

Esta não é a primeira acusação de delitos do tipo para o suspeito. Em 2021, ele chegou a responder pelo crime de estupro de vulnerável quando era diácono de uma igreja evangélica. À época, ele liderava um grupo de jovens e teria violentado dois adolescentes de 10 e 12 anos. Ao todo, a corporação aponta seis vítimas para o homem, incluindo o próprio enteado, de 10 anos.

A prisão do homem veio após a própria companheira denunciá-lo por supostos abusos contra o seu filho e enteado do suspeito. Questionado, o garoto confirmou.

No terreiro, moravam aproximadamente 15 pessoas, com alguns jovens e duas crianças. Segundo a polícia, elas tinham "dificuldades com pais", mas residem lá por "livre e espontânea vontade" e com autorização dos pais, que confiavam no líder espiritual. Lá, quatro jovens teriam sido abusadas, de cinco, 16 e 17 anos, além do enteado.

De acordo com a corporação, o suspeito se utilizava da religião para conseguir abusá-las. "As meninas de 16 e 17 anos procuraram a polícia para denunciar que, durante banhos em rituais religiosos, elas eram tocadas pelo líder espiritual. Elas nos contaram que ele dizia que baixava uma entidade antes desses banhos e as levava por conta disso. Elas também nos disseram que tinham medo dessa entidade", relatou o delegado Geraldo da Costa, da Delegacia Especializada da Criança e Adolescente (Decca).

Os relatos, de acordo com a polícia, apenas pioram. Em conversa com a criança de cinco anos, ela relatou que sonhou que era tocada pelo homem. "Esse detalhe vai ser investigado porque ela é uma criança. Falar em sonhos tão específicos é algo que a gente tem que dar atenção", explicou o delegado. "O suspeito também via vídeos pornográficos com essa criança. Quando a mãe o questionou sobre isso, nos foi relatado que o suspeito disse ter 'baixado' outra entidade e contado para ela que a criança tinha um distúrbio sexual e que ela deveria dar uma surra na criança. A mãe fez isso e, agora, também está sendo investigada por maus tratos", completou.

Quando notou que alguns adolescentes estavam evadindo o terreiro, ele mandou que todos fossem embora, então a polícia encontrou o local vazio.

Ao ser preso, o suspeito afirmou que as denúncias teriam sido forjadas. Segundo a polícia, ele é uma pessoa calma e eloquente. A investigação segue para ver se foram feitas mais vítimas.

