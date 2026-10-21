Líder sindical convoca a 'subir o nível' dos protestos sociais na França com greve em 5 de novembro
No sábado (17), o país presenciou alguns dos piores episódios de violência urbana dos últimos anos, à margem de protestos multitudinários contra o aumento do custo de vida e por melhores condições na educação
A líder do sindicato CGT, Sophie Binet, convocou, nesta quarta-feira (21), a "subir o nível" dos protestos sociais na França, com uma greve no dia 5 de novembro, após uma reunião com o primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, que não trouxe respostas às reivindicações.
No sábado (17), a França presenciou alguns dos piores episódios de violência urbana dos últimos anos, à margem de protestos multitudinários contra o aumento do custo de vida e por melhores condições na educação.
Sob pressão para responder ao descontentamento social, o primeiro-ministro convocou os principais sindicatos para uma reunião nesta quarta-feira. Segundo Binet, ele não anunciou "nenhuma medida" para atender às reivindicações dos trabalhadores e dos estudantes.
"Chegou o momento de subir o nível da mobilização; a greve deve assumir o protagonismo", acrescentou, referindo-se à jornada de manifestações e paralisações que os principais sindicatos convocaram, no início de outubro, para o dia 5 de novembro.
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"A melhor maneira de acalmar as manifestações é adotar medidas iniciais que apaziguem a revolta; e isso, no momento, não temos", acrescentou o líder do sindicato CFTC, Cyril Chabanier, ressaltando que Lecornu "abriu as portas" para discutir o salário mínimo.
A seis meses da eleição presidencial que definirá o sucessor do centrista Emmanuel Macron, o poder de compra é uma das principais preocupações dos franceses, especialmente após a alta nos preços dos combustíveis desde o início do conflito no Oriente Médio.
Contudo, uma resposta política que envolva o aumento dos gastos públicos mostra-se complexa, ainda mais considerando que o governo, em minoria no Parlamento, pretende implementar um ajuste fiscal significativo em 2027, visando sanear as contas públicas e tranquilizar os mercados.