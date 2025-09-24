Qua, 24 de Setembro

ONU

Líder sírio diz à ONU que ações israelenses podem causar "novas crises" na região

Ahmed al Sharaa disse que políticas israelenses contradizem a posição internacional de apoio à Síria

O presidente da Síria, Ahmed al-SharaaO presidente da Síria, Ahmed al-Sharaa - Foto: Governo de Transição da Síria / AFP

O líder da Síria, Ahmed al Sharaa, alertou nesta quarta-feira (24) em um discurso na ONU que as incursões israelenses no território sírio poderiam gerar "novas crises" no Oriente Médio.

"As políticas israelenses contradizem a posição internacional de apoio à Síria, o que ameaça provocar novas crises e conflitos em nossa região", declarou o presidente, o primeiro líder sírio a se dirigir à ONU desde 1967.

