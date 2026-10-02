Líder social-democrata da Suécia fará nova tentativa de formar governo
Bloco de centro-esquerda conquistou 176 cadeiras no Parlamento nas eleições de 13 de setembro
O presidente do Parlamento da Suécia, Andreas Norlén, anunciou nesta sexta-feira (2) que pediu à líder social-democrata Magdalena Andersson que fizesse uma nova tentativa de formar governo, poucos dias após o fracasso da primeira rodada de negociações.
O bloco de centro-esquerda conquistou 176 cadeiras no Parlamento nas eleições de 13 de setembro, contra 173 do bloco de direita do primeiro-ministro Ulf Kristersson, que inclui os Democratas da Suécia, partido contrário à imigração.
“Com base nas conversas que tive, decidimos que Magdalena Andersson, líder do Partido Social-Democrata, cumpra a tarefa de continuar e retomar sua missão exploratória”, declarou Norlén em uma entrevista coletiva.
Norlen indicou que Magdalena deverá informá-lo sobre os avanços ou solicitar uma prorrogação até 12 de outubro.
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O presidente do Parlamento já havia informado que um social-democrata tentaria formar o governo, mas desistiu em 28 de setembro após não conseguir unir os outros três partidos do seu bloco devido a profundas divergências ideológicas.
Analistas especularam que o presidente do Parlamento poderia solicitar a Kristersson uma tentativa de formar o governo.
“Constato que as condições políticas e parlamentares fundamentais são exatamente as mesmas de quando Magdalena Andersson recebeu inicialmente a solicitação”, declarou Norlén aos jornalistas.
Ele acrescentou que a nova missão será enviada formalmente em 5 de outubro.
“Quero dar aos partidos algum tempo para refletir antes que o processo formal seja retomado”, explicou.
O presidente do Parlamento dispõe de quatro tentativas para pedir a alguém para formar o governo. Se a quarta tentativa fracassar, uma eleição antecipada deverá ser convocada.