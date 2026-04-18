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ORIENTE MÉDIO Líder supremo diz que Marinha do Irã está preparada para derrotar o inimigo A declaração foi divulgada pouco depois da decisão de Teerã de voltar a fechar o Estreito de Ormuz

A Marinha iraniana está preparada para infligir "novas derrotas" ao inimigo, segundo uma mensagem escrita do guia supremo Mojtaba Khamenei, divulgada pouco depois da decisão de Teerã de voltar a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio americano de seus portos.

Em uma mensagem publicada em seu canal no Telegram, Mojtaba Khamenei, que não aparece em público desde antes do início da guerra, afirmou que a "corajosa Marinha do Irã está preparada para fazer com que os inimigos provem o gosto amargo de novas derrotas".

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