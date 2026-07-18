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Conflito

Líder supremo do Irã afirma que assinatura dos EUA não tem credibilidade

Comunicado oficial acrescenta que os episódios recentes servem como justificativa para o posicionamento do país quanto à falta de confiabilidade nas negociações com os Estados Unidos

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Mojtaba Khamenei, o Líder supremo do IrãMojtaba Khamenei, o Líder supremo do Irã - Foto: Khamenei.IR/AFP

O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, publicou um comunicado oficial no Telegram, neste sábado, 18, no qual declara que o governo dos Estados Unidos violou repetidamente os termos do memorando de entendimento assinado recentemente entre os presidentes das duas nações. A declaração do líder iraniano ocorre de forma simultânea à suspensão formal dos compromissos do acordo interino por parte de Teerã.

Na declaração, Khamenei afirmou que o descumprimento do pacto demonstra a falta de credibilidade e de valor da assinatura da presidência dos EUA. O líder do Irã classificou as ações do governo norte-americano como uma demonstração de coerção e totalitarismo, além de associar a conduta de Washington a um histórico de quebra de promessas diplomáticas.

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O comunicado oficial acrescenta que os episódios recentes servem como justificativa para o posicionamento do Irã quanto à falta de confiabilidade nas negociações com os EUA.

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