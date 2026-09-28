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INTERNACIONAL Líder supremo do Irã afirma que expulsará os EUA do Oriente Médio O Irã e os Estados Unidos disputam o controle do Estreito de Ormuz desde o início da guerra no Oriente Médio

O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou nesta segunda-feira (28) que os Estados Unidos serão forçados a se retirar do Oriente Médio após sofrerem "golpes dolorosos", segundo um comunicado transmitido pela televisão estatal.

Khamenei, que não é visto em público desde o início da guerra no Oriente Médio, no final de fevereiro, fez essas declarações apesar das tentativas de retomar as negociações para pôr fim aos combates.

"Hoje, tendo sofrido golpes dolorosos nas mãos de combatentes corajosos e dos guardiões do Estreito de Ormuz, eles (os inimigos) não ousam ir além do Mar Arábico", disse Khamenei na declaração escrita que lhe foi atribuída, sem mencionar explicitamente os Estados Unidos.

"Onde quer que tenham ousado correr esse risco, só trouxeram prejuízo para si mesmos. Não demorará muito para que o próprio Mar Arábico esteja livre de sua presença", acrescentou.

O Mar Arábico, que se estende da Península Arábica até a Índia, a leste, é um importante corredor marítimo que leva à costa do Irã e ao Estreito de Ormuz.

O Irã e os Estados Unidos disputam o controle do Estreito de Ormuz desde o início da guerra no Oriente Médio com os ataques americanos e israelenses ao Irã em fevereiro.

Antes da guerra, essa rota marítima estratégica transportava cerca de um quinto das exportações mundiais de petróleo e gás.

No entanto, Teerã impôs um bloqueio ao Estreito de Ormuz após o início da guerra, o que levou Washington a retaliar com um bloqueio aos portos iranianos.

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