NEGOCIAÇÕES Líder supremo do Irã critica proposta dos EUA, mas não rejeita a ideia de um acordo nuclear O líder supremo não insistiu em nenhum nível específico de enriquecimento nuclear

O líder supremo do Irã criticou nesta quarta-feira, 4, uma proposta inicial dos Estados Unidos nas negociações sobre o programa nuclear de Teerã, embora não tenha rejeitado totalmente a ideia de um acordo com Washington.

Os comentários do aiatolá Ali Khamenei deram cor à linha vermelha expressa nos últimos dias - uma linha que diz que o país se recusa a desistir do enriquecimento de urânio em qualquer possível acordo com os EUA.

Essa exigência tem sido feita repetidamente por autoridades americanas, incluindo o presidente Donald Trump, embora ainda não esteja claro o quanto o enviado especial para o Oriente Médio, Steve Witkoff, a mencionou em sua proposta inicial.

Mas o que Khamenei não disse em seu discurso também é importante Ele não rejeitou as conversações, que o Irã considera cruciais para que sua economia possa suspender algumas das esmagadoras sanções econômicas que enfrenta.

O líder supremo não insistiu em nenhum nível específico de enriquecimento nuclear. Atualmente, o país enriquece urânio em até 60% - um passo curto e técnico em relação aos níveis de grau de armamento.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Broadcast.

