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Internacional Líder supremo do Irã diz que aqueles que esperam mudança política nos EUA estão 'enganados' Khamenei fez o comentário depois que o Partido Republicano, de Trump, perdeu o controle do Congresso para a oposição democrata nas eleições de meio de mandato de terça-feira (3)

O líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, declarou nesta quarta-feira (4) que aqueles que esperam uma mudança de política nos Estados Unidos após o revés eleitoral sofrido pelo partido de Donald Trump "estão profundamente enganados".

"Aqueles que ainda alimentam a mínima esperança de ver uma mudança de comportamento do sistema hegemônico graças a mudanças partidárias (...) estão profundamente enganados", afirmou Khamenei em um comunicado publicado em sua página na internet.

Khamenei fez o comentário depois que o Partido Republicano, de Trump, perdeu o controle do Congresso para a oposição democrata nas eleições de meio de mandato de terça-feira (3).

Antes da votação, Trump sugeriu a possibilidade de retomar ataques em larga escala contra o Irã.

Ao comentar a ameaça, Khamenei advertiu que a guerra no Oriente Médio se ampliará caso os Estados Unidos retomem os ataques contra a República Islâmica.

"Caso tais agressões se repitam, o alcance da guerra se tornará muito mais amplo", disse.

O líder supremo assumiu o cargo após a morte de seu pai, Ali Khamenei, no início da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, em fevereiro, e desde então não apareceu em público.

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