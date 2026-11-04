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Internacional

Líder supremo do Irã diz que aqueles que esperam mudança política nos EUA estão 'enganados'

Khamenei fez o comentário depois que o Partido Republicano, de Trump, perdeu o controle do Congresso para a oposição democrata nas eleições de meio de mandato de terça-feira (3)

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O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, diz que aqueles que esperam mudança política nos EUA estão 'enganados'O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, diz que aqueles que esperam mudança política nos EUA estão 'enganados' - Foto: Khamenei.IR/AFP

O líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, declarou nesta quarta-feira (4) que aqueles que esperam uma mudança de política nos Estados Unidos após o revés eleitoral sofrido pelo partido de Donald Trump "estão profundamente enganados".

"Aqueles que ainda alimentam a mínima esperança de ver uma mudança de comportamento do sistema hegemônico graças a mudanças partidárias (...) estão profundamente enganados", afirmou Khamenei em um comunicado publicado em sua página na internet.

Khamenei fez o comentário depois que o Partido Republicano, de Trump, perdeu o controle do Congresso para a oposição democrata nas eleições de meio de mandato de terça-feira (3).

Antes da votação, Trump sugeriu a possibilidade de retomar ataques em larga escala contra o Irã.

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Ao comentar a ameaça, Khamenei advertiu que a guerra no Oriente Médio se ampliará caso os Estados Unidos retomem os ataques contra a República Islâmica.

"Caso tais agressões se repitam, o alcance da guerra se tornará muito mais amplo", disse.

O líder supremo assumiu o cargo após a morte de seu pai, Ali Khamenei, no início da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, em fevereiro, e desde então não apareceu em público.

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