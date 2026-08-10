Líder supremo do Irã nomeia general da Guarda Revolucionária como chefe das Forças Armadas
Khamenei reforça poder da Guarda Revolucionária ao nomear novo chefe das Forças Armadas
O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, nomeou nesta segunda-feira (10) o general da Guarda Revolucionária Ali Abdollahi como novo chefe das Forças Armadas do país, reforçando assim a influência da organização sobre o Exército iraniano.
Abdollahi comandava anteriormente o Khatam al-Anbiya, comando militar central conjunto do Irã responsável pela coordenação das operações.
Leia também
• Líder supremo do Irã nomeia general da Guarda Revolucionária como chefe das Forças Armadas
• Novo governo da Colômbia anuncia morte de líder de facção dissidente das Farc
• Irã: Khamenei nomeia novo conselheiro político e líder do Conselho de Segurança Nacional
Um comunicado publicado no site de Khamenei anunciou que "o major-general Ali Abdollahi foi nomeado chefe do Estado-Maior das Forças Armadas".
No mesmo texto, o líder supremo anunciou que o general de brigada Ahmad Vahidi substituirá Abdollahi como "comandante do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, com a patente de major-general".
Estas são as primeiras nomeações militares de alto escalão feitas por Khamenei desde que assumiu como líder supremo, no início da guerra no Oriente Médio, após a morte de seu pai em ataques realizados por Estados Unidos e Israel.
Durante a guerra, Abdollahi fez ameaças e advertiu os países vizinhos da região, no início deste mês, de que "qualquer país que atuar como escudo defensivo dos criminosos e agressores dos Estados Unidos será envolvido pelas chamas da guerra".