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Guerra no Oriente Médio Líder supremo do Irã ordena resposta 'sem restrições geográficas' em caso de ameaças Mojtaba Khamenei defendeu o fortalecimento da inteligência militar, o aprofundamento das capacidades de defesa em doutrina e tática e a ampliação de tecnologias emergentes

O líder supremo do Irã, aiatolá Mojtaba Khamenei, determinou que qualquer nível ou tipo de ameaça contra o país receba uma resposta "imediata, de alto impacto e sem restrições geográficas". A declaração ocorreu durante reunião com comandantes de alto escalão das Forças Armadas da República Islâmica, na qual o líder iraniano também ordenou a atualização abrangente do banco de dados de alvos militares para colocar ativos físicos e não físicos dos Estados Unidos e de Israel ao alcance do país.

Em comunicado divulgado neste sábado, 31, no Telegram, o aiatolá destacou que caso os adversários do Irã retomem ataques militares ou terroristas, caberá às Forças Armadas iranianas e à população determinar o momento e as condições para o encerramento das hostilidades. Khamenei defendeu o fortalecimento da inteligência militar, o aprofundamento das capacidades de defesa em doutrina e tática e a ampliação de tecnologias emergentes.

O líder iraniano descreveu a cooperação da "Frente de Resistência" no Oriente Médio e a "unidade dos domínios operacionais" como fatores decisivos na formação de uma nova ordem política e de segurança na Ásia Ocidental.

No comunicado, o líder do Irã disse ainda que, durante o encontro, o chefe do Estado-Maior Conjunto, major-general Abdollahi, o comandante do Exército, major-general Hatami, e o comandante da Guarda Revolucionária (IRGC), major-general Vahidi, reportaram elevado estado de prontidão nas costas do Golfo Pérsico, no Estreito de Ormuz, no Mar de Omã e nas fronteiras do país, além do aumento na produção de munições e armamentos.

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