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ORIENTE MÉDIO

Líder supremo do Irã pede união muçulmana contra EUA e Israel

Em uma série de mensagens publicadas neste domingo (30), em sua conta oficial no X, Khamenei afirmou que a unidade entre os muçulmanos é fundamental para a construção de uma civilização islâmica

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Novo Líder Supremo do Irã, Mojtaba Khamenei publicou uma série de mensagens em sua conta no XNovo Líder Supremo do Irã, Mojtaba Khamenei publicou uma série de mensagens em sua conta no X - Foto: KHAMENEI.IR / AFP

O líder supremo do Irã, aiatolá Mojtaba Khamenei, pediu aos países muçulmanos que se unam contra Israel e os Estados Unidos para que "conheçam o seu verdadeiro inimigo".

Em uma série de mensagens publicadas neste domingo, 30, em sua conta oficial no X, Khamenei afirmou que a unidade entre os muçulmanos é fundamental para a construção de uma civilização islâmica e deve orientar a forma como os países da região lidam com aliados e adversários.

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Segundo o líder iraniano, evitar divisões e fortalecer a cooperação entre os muçulmanos está entre as principais lições do Islã. Ele também afirmou que os Estados Unidos e Israel são "inimigos jurados" da unidade islâmica e que a solução para os problemas da comunidade muçulmana passa pela manutenção da amizade, da cooperação e da busca pelo bem comum.

Khamenei advertiu ainda que as diferenças entre os países islâmicos podem ser exploradas para provocar divisões e enfraquecer sua capacidade de reação conjunta. Em sua avaliação, divergências religiosas, raciais, culturais, econômicas, políticas e geográficas não devem se sobrepor aos pontos em comum entre os muçulmanos.

As declarações foram feitas por ocasião do aniversário do profeta Maomé e da Semana da Unidade Islâmica. Khamenei encerrou as mensagens desejando que a misericórdia e a graça de Deus protejam as sociedades islâmicas.

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