Líder supremo e todos os altos dirigentes do Irã estão vivos, diz chanceler

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou, neste sábado (28), à emissora americana NBC, que o líder supremo Ali Khamenei e todos os altos funcionários iranianos estão vivos após os ataques dos Estados Unidos e de Israel.

O aiatolá Khamenei está vivo "que eu saiba" e "todos os oficiais de alto escalão estão vivos", assegurou o chanceler.

Em sua entrevista, Araghchi também disse que seu país está interessado "em uma desescalada" e destacou que os ataques lançados em represália têm como alvo as bases americanas no Golfo, não os países que as abrigam.

