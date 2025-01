A- A+

ORIENTE MÉDIO Líder supremo iraniano diz que Gaza colocou Israel 'de joelhos' A trégua e o acordo de troca de reféns entre Israel - arqui-inimigo do Irã - e o grupo Hamas - aliado de Teerã - entraram em vigor há pouco mais de uma semana

O líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, disse nesta terça-feira que Gaza havia colocado Israel “de joelhos”, em uma referência ao recente cessar-fogo no território palestino.

A trégua e o acordo de troca de reféns entre Israel - arqui-inimigo do Irã - e o grupo Hamas - aliado de Teerã - entraram em vigor há pouco mais de uma semana, pondo fim a mais de 15 meses de guerra.

“A pequena e limitada Gaza colocou o regime sionista, armado até os dentes e totalmente apoiado pelos Estados Unidos, de joelhos”, disse Khamenei durante uma reunião com autoridades em Teerã.

Além disso, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, criticou nesta terça-feira a proposta do presidente dos EUA, Donald Trump, de transferir os palestinos de Gaza para o Egito ou a Jordânia.

“A coerção política e a manipulação demográfica não serão capazes de forçar os palestinos a migrar”, disse Baqaei no X. Ele acrescentou que Gaza é “o lar (dos palestinos) e eles pagaram um preço extremamente alto para ficar lá”.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que deixou 1.210 pessoas mortas, a maioria civis, de acordo com uma avaliação da AFP baseada em números oficiais israelenses.

O grupo também fez 251 reféns, 81 dos quais permanecem em Gaza, incluindo dezenas que Israel afirma terem sido mortos.

A ofensiva israelense, por sua vez, matou mais de 47.000 pessoas em Gaza, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas, que a ONU considera confiáveis.

