Rio Grande do Norte Liderança do crime organizado do Rio Grande do Norte é presa em operação no Complexo do Lins Contra ele há pelo menos seis processos criminais por homicídio, roubo e organização criminosa

Apontado como uma das lideranças do crime organizado de Natal, capital do Rio Grande do Norte, Luiz Andermberg Virgílio Ferreira, conhecido como “Berg Coringa", foi preso, na manhã desta quarta-feira, no Complexo do Lins, na zona norte do Rio.

Contra ele há pelo menos seis processos criminais por homicídio, roubo e organização criminosa e três mandados de prisão expedidos pelas 1ª e 2ª varas criminais da cidade potiguar de Parnamirim.

A prisão foi resultado de uma operação conjunta da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Subsecretaria de Inteligência. (Ssinte) da polícia do Rio e da Delegacia de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte. Berg Coringa é apontado ainda como “conselheiro do sindicato do crime” no estado do Nordeste.

No domingo, outra liderança do crime potiguar havia sido presa no Rio. Andreza Cristina Lima Leitão, de 31 anos, conhecida como Bibi Perigosa, foi capturada em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Ela é apontada como chefe de uma facção criminosa do Rio Grande do Norte e uma das principais articuladoras dos ataques que causaram terror no estado no mês de março — a Polícia Civil do Rio afirma ser essa a informação recebida do RN, mas a corporação potiguar e a defesa negam que ela tenha relação com os episódios.

Andreza foi levada para a sede da delegacia, onde foi cumprido o mandado de prisão. Após ser encaminhada ao sistema prisional, ela aguardará a transferência para seu estado de origem. O anúncio da prisão de Bibi Perigosa foi feito pelo próprio governador do Rio, Cláudio Castro, numa rede social.

Em outra operação que mirou em criminosos de fora do Rio que atuam no estado, no fim de março, nove paraenses foram mortos durante operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Entre eles estava o traficante Leonardo Costa Araújo, o Léo 41, chefe da maior facção criminosa em seu estado de origem, além de comandar o tráfico em comunidades fluminenses.

Além de Léo, também foi morta na operação uma mulher suspeita de atuar como sua segurança: Ana Gabrielly Pantoja Machado, conhecida como Faixa Rosa, também do Pará. A operação contou com agentes das polícias Civil dos dois estados e Militar do Rio.

